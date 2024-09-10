Огонь потушили во вспыхнувшем после атаки БПЛА доме в Раменском округе

В Раменском городском округе пожарные ликвидировали возгорание в квартире дома в Спортивном проезде, которое началось после атаки украинского беспилотника.

В доме №6 поврежден фасад: на нем выбило стекла. Разрушения зафиксировали с 7 по 16 этаж.

Дрон ударил по 17-этажному жилому дому около 3:00 вторника. Кроме того, еще один беспилотник атаковал многоэтажку на Высоковольтной улице. В результате прилетов погибла 46-летняя женщина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал к дому в Спортивном проезде.

Он рассказал, что власти региона берут на себя восстановление и ремонт квартир, также они выплатят компенсацию за поврежденное имущество.