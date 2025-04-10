Огонь на 1200 «квадратах»: в Подмосковье вспыхнул ангар со стройматериалами
Пожар площадью 1200 «квадратов» охватил ангар в Подмосковье
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В подмосковной Сходне загорелся металлический ангар, пламя охватило площадь в 1200 квадратных метров. По предварительным данным, внутри объекта находятся строительные материалы, сообщила пресс-служба МЧС Росии.
Спасатели уже приступили к ликвидации возгорания. Информация о наличии пострадавших уточняется.
Причины и обстоятельства возгорания пока неизвестны.
Между тем пожар произошел в здании Электрозавода в Москве. В последний раз предприятие горело в феврале, и тогда там оказались заблокированы люди.
Ранее в подмосковном Серпухове загорелся автобус, ехавший по дороге. В результате пожара никто не пострадал, заявлял региональный Минтранс.