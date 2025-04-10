Огонь на 1200 «квадратах»: в Подмосковье вспыхнул ангар со стройматериалами

сегодня в 16:51

В подмосковной Сходне загорелся металлический ангар, пламя охватило площадь в 1200 квадратных метров. По предварительным данным, внутри объекта находятся строительные материалы, сообщила пресс-служба МЧС Росии.

Спасатели уже приступили к ликвидации возгорания. Информация о наличии пострадавших уточняется.

Причины и обстоятельства возгорания пока неизвестны.

Между тем пожар произошел в здании Электрозавода в Москве. В последний раз предприятие горело в феврале, и тогда там оказались заблокированы люди.

Ранее в подмосковном Серпухове загорелся автобус, ехавший по дороге. В результате пожара никто не пострадал, заявлял региональный Минтранс.