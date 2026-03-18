сегодня в 23:49

Огнеборцы локализовали пожар в бизнес-центре в Москве

В Москве локализовали пожар, вспыхнувший в бизнес-центре Turas в 1-м Грайвороновском проезде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России столицы.

На данный момент идут работы по полной ликвидации огня.

«Пожар локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации», — отметили в МЧС Москвы.

Ранее из окон на первом этаже бизнес-центра валил густой черный дым, который ветер уносил в сторону жилых многоэтажек. Из-за возгорания пострадали два человека.

