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Один дельфин погиб от разлива нефти в Краснодарском крае

Экологи зафиксировали первый случай гибели дельфина из-за разлива мазута после ЧП с танкерами «Волгонефти» в Краснодарском крае, сообщает ТАСС .

Директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей заявила, что поступила информация о гибели одного дельфина. Случай зафиксирован в Анапе.

Она уточнила, что на данный момент осуществляется мониторинг. Информация о состоянии китообразных млекопитающих после разлива нефти уточняется.

Ранее сообщалось, что уже около 10 дельфинов спасли после разлива мазута в станице Благовещенской Краснодарского края в среду. Также волонтеры спасают птиц. Животных отвозят в волонтерские центры и отмывают.

Мазут залил 49 км побережья на Кубани из-за крушения танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе. Специалисты расчищают загрязненные участки. В Анапе действует режим ЧС.