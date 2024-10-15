Один человек пострадал в результате массового ДТП на МКАД
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Один человек пострадал в результате массового ДТП, которое случилось на внешней стороне 12 км МКАД возле съезда № 11, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Авария произошла во вторник днем. На указанном участке столкнулись четыре автомобиля.
Одна из машин опрокинулась. В результате ДТП один человек пострадал.
На месте аварии на данный момент работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее авария с участием нескольких машин произошла в Лефортовском тоннеле в Москве. Автомобили столкнулись друг с другом.