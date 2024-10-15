Столкновение четырех машин произошло на МКАД

сегодня в 14:02

Четыре автомобиля столкнулись во вторник днем на внешней стороне 12 км МКАД около съезда № 11, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В результате ДТП одно из транспортных средств опрокинулось.

На данный момент о пострадавших ничего не известно. На месте аварии работают городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Проехать в районе ДТП в сторону развязки с Новорязанским шоссе можно по 2 полосам из 5. Водителей просят выбирать альтернативные пути.