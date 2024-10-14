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Несколько машин столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

На внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле произошла авария с участием нескольких автомобилей, которые столкнулись друг с другом, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Информации о количестве пострадавших на данный момент нет.

Движение в районе аварии было затруднено некоторое время. Позднее оно было восстановлено.

Ранее один человек погиб в результате столкновения легковушки с автобусом в Москве. ДТП произошло на Рублевском шоссе.