Несколько машин столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
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На внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле произошла авария с участием нескольких автомобилей, которые столкнулись друг с другом, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Информации о количестве пострадавших на данный момент нет.
Движение в районе аварии было затруднено некоторое время. Позднее оно было восстановлено.
Ранее один человек погиб в результате столкновения легковушки с автобусом в Москве. ДТП произошло на Рублевском шоссе.