Один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА в Ставропольском крае
Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников по Невинномысску Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.
По его словам, пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Ведутся работы по обследованию территории.
Ранее беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области.