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Один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА в Ставропольском крае

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников по Невинномысску Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.