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Один человек погиб во время атаки дронов по Грайворону в Белгородской области

Удар по городу Грайворон нанесли украинские дроны-камикадзе. Один человек погиб, трое мирных жителей ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома. Погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи.

Также ранены трое мирных жителей. Двух мужчин госпитализировали. Один пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами костей лица находится в реанимации, врачи оказывают ему необходимую помощь. У второго мужчины также закрытая черепно-мозговая травма и ранения спины.

Обоих пострадавших переведут в областную клиническую больницу.

Из-за атаки дрона была ранена женщина, которая находилась на балконе дома. Врачи оказали ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.

Также в одном многоквартирном доме повреждено балконное остекление на нескольких этажах, различные повреждения получили рядом стоящий магазин и несколько автомобилей.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее стало известно о ликвидации 33 украинских дронов в четырех регионах РФ. Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.