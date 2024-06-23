33 украинских дрона ликвидировали в четырех регионах РФ ночью

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Так, 28 дронов перехватили над территорией Брянской области, по два — над Смоленской и Липецкой областями, один — над Тульской областью.

Российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее ВСУ с помощью беспилотников атаковали Энергодар в Запорожской области. За час отмечено три прилета дронов. Пострадал один человек.