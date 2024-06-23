33 украинских дрона ликвидировали в четырех регионах РФ ночью
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Минувшей ночью в четырех российских регионах уничтожили 33 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Так, 28 дронов перехватили над территорией Брянской области, по два — над Смоленской и Липецкой областями, один — над Тульской областью.
Российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки на территории страны.
Ранее ВСУ с помощью беспилотников атаковали Энергодар в Запорожской области. За час отмечено три прилета дронов. Пострадал один человек.