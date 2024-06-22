Сеновоз: ВСУ трижды ударили беспилотниками по Энергодару

сегодня в 22:15

Киевские боевики вновь атаковали Энергодар в Запорожской области посредством БПЛА, о чем сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале .

«ВСУ снова атакуют Энергодар. За последний час зафиксировано три прилета БПЛА», — написал он.

Один из беспилотников российские военные посадили возле подстанции «Радуга», которая уже подвергалась атаке накануне. Еще два дрона взорвались в районе жилой застройки. Одна женщина получила ранения. Сейчас медики оказывают ей помощь.

Сеновоз посоветовал жителям не выходить из дома и держаться подальше от открытых мест, так как угроза последующих атак сохраняется.

В результате предыдущих ударов был поврежден трансформатор подстанции «Радуга», из-за чего часть города осталась без воды и электричества. Также была полностью уничтожена подстанция «Луч».