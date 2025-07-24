Обвиненный в избиении украинской модели Ковальчук: «Ее мать скрывает многие факты»

28-летний Артем Папазов, которого обвинили в жестоком избиении украинской модели Марии Ковальчук в Дубае, рассказал свою версию произошедшего. Он заявил, что мать девушки, снявшаяся в фильме-расследовании Ксении Собчак, скрыла многие факты, сообщает «СтарХит» .

В вышедшем интервью пострадавшая назвала имена обидчиков. В частности она указала на Папазова, выходца из богатой семьи. Молодой человек вышел на связь после того, как его обвинили в жестоком избиении на весь мир.

По его словам, мать девушки, которая тоже дала интервью Собчак, скрыла многие факты расследования — без них картина выглядит неполной. Он также указал на некоторые несостыковки.

Артем отметил, что Ковальчук ушла из номера примерно в 9:15 вечера, при этом она ни к кому не обратилась за помощью. Из отеля она вышла одна, за ней никто не шел. Это было зафиксировано видеокамерами. При этом в интервью девушка утверждала, что ей чудом удалось сбежать из номера отеля, а позже за ней погнался Папазов и его друзья, от которых она скрылась на стройке.

Артем указал на то, что на стройке девушка оказалась только спустя пять часов, в 2:09 ночи. Местные охранники несколько раз ее прогоняли оттуда, но потерпевшая продолжала пытаться попасть на территорию. Где она провела пять часов до этого, Мария не рассказала, заявив, что не помнит. Ее мать про этот временной промежуток в интервью даже не упомянула.

«Как ее (Марию Ковальчук — ред.) могли преследовать пять часов, если стройка недалеко от отеля, а из номера никто не выходил?» — задается вопросом Артем.

Сама девушка утверждала, что спряталась на стройке после того, как за ней погнался Папазов с друзьями. Девушка заявила, что получила глухой удар, а затем оказалась на обочине дороги вся в крови. Артем пришел к выводу, что девушка сама получила травмы. По его словам, она в последние дни перед происшествием демонстрировала странное поведение.

Ранее Мария Ковальчук рассказала о вечеринке в Дубае, после которой ее нашли сильно покалеченной. В настоящее время Мария проходит реабилитацию в Норвегии. Из-за полученных травм она передвигается на коляске со сломанной ногой.