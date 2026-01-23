Обследуют всех: опасную болезнь нашли в гимназии Южно-Сахалинска

сегодня в 10:43

В гимназии № 3 Южно-Сахалинска на улице Детской у сотрудника обнаружили туберкулез. В образовательном учреждении не объявили карантин, а отправили на массовое обследование всех работников и учеников, сообщает Сайт MK.RU .

Проверки проводят поэтапно, чтобы избежать скопления людей. В тубдиспансер люди приходят группами в разные дни.

Сообщения о необходимости пройти обследование получили все родители учащихся. В первую очередь диспансер должны посетить ученики младших классов.

Главный санитарный врач региона контролирует ситуацию. Следователи проводят проверку.

Ранее туберкулез выявили у шести человек в школе № 112 Новосибирска. Заразились как дети, так и взрослые.

