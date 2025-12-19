Заболели и дети, и взрослые: страшную болезнь выявили в школе Новосибирска

Шесть человек заболели туберкулезом в новосибирской школе

Туберкулез выявили у шести человек в школе № 112 Новосибирска. Заразились как дети, так и взрослые, сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров на своей странице во «ВКонтакте» .

Известно, что у одного ребенка открытая форма заболевания, он лечится с конца прошлого года. Именно в тот момент и начались процессы выявления, диагностики, проверки, профилактики и др. У остальных заболевших — закрытая (не заразная) форма. Предварительно, динамика роста заражений отсутствует.

Врачи продолжают проверять родителей детей, родственников сотрудников школы. Круг постепенно расширяется, чтобы исключить утечку заразившихся.

18 декабря в школе состоялось собрание с родителями по этому резонансному вопросу. На нем присутствовали представители местной больницы, тубдиспансера, Роспотребнадзора, Минздрава, департамента мэрии и т. д. По словам Бурмистрова, учебное учреждение исполняет предписания, которые рекомендуют медики.

Специалисты посоветовали родителям соблюдать эти же меры предосторожности, участвовать в диагностике, анализах, при необходимости проводить профилактику. На фоне произошедшего отменены школьные елки.

Ранее у нескольких сотрудников Черкизовского мясокомбината в Москве выявили положительные результаты теста на туберкулез. В Роспотребнадзоре отметили, что рисков для населения нет.

