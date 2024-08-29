«Общественное»: в подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы

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В российском городе Херсоне, который временно находится под контролем Украины, услышали взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщает «Общественное, Новости».

Российские войска периодически атакуют скопления ВСУ в Херсоне. Например, 21 августа ВС РФ уничтожили пункты управления дронами.

Херсонская область вошла в состав России 5 октября 2022 года. Это произошло после того, как в регионе провели соответствующий референдум.

Ранее в Херсонской области была повреждена инфраструктура противника. Точный список объектов не приводился.