«Общественное»: в подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы
В российском городе Херсоне, который временно находится под контролем Украины, услышали взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщает «Общественное, Новости».
Российские войска периодически атакуют скопления ВСУ в Херсоне. Например, 21 августа ВС РФ уничтожили пункты управления дронами.
Херсонская область вошла в состав России 5 октября 2022 года. Это произошло после того, как в регионе провели соответствующий референдум.
Ранее в Херсонской области была повреждена инфраструктура противника. Точный список объектов не приводился.