На Украине заявили о повреждении критических объектов под Херсоном

Глава подконтрольной Украине Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в регионе повреждена критическая инфраструктура. Украинские власти не указывали, какие именно объекты пострадали, сообщает Life.ru .

Прокудин также не стал озвучивать конкретное расположение поврежденной инфраструктуры и ее количество. Информации о наличии пострадавших также нет.

В ночь на 1 июля украинские беспилотники в очередной раз атаковали Белгородскую область. Под ударом оказался Грайворонский городской округ, села Глотово и Сподарюшино.

В результате атак БПЛА оказался разрушен один дом и повреждены еще несколько, также повреждения получил автомобиль. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, предварительно, в результате атаки дронов никто из сельчан не пострадал.