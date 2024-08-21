ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и 10 плавсредств ВСУ в Херсоне
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Российские военные уничтожили пункты управления БПЛА украинской армии в Херсоне, сообщает ТАСС.
Также були уничтожены 10 плавсредств Вооруженных сил Украины.
Ранее ВС РФ разгромили крупную группировку войск ВСУ. Также они освободили населенный пункт Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР.
Ночью 21 августа украинские войска попытались нанести массированный удар по объектам сразу в нескольких регионах России. Однако ВС РФ ликвидировали в воздухе 45 беспилотников самолетного типа противника.