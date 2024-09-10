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Обломки БПЛА повредили остекление детсада и частного дома в Кашире

Минувшей ночью обломки украинских беспилотников рухнули на улицах Горького и Луговой в Кашире-1, сообщает пресс-служба городского округа Кашира.

В результате обломки БПЛА повредили остекление в здании дошкольного отделения и в частном жилом доме.

Во время инцидента никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ночью из-за атаки дронов ВСУ было перекрыто движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы. На дорогу упали обломки сбитого беспилотника противника.

Кроме того, БПЛА ударили по многоквартирным домам в Раменском городском округе. В результате погибла 46-летняя женщина.

На место происшествия прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что все оперативные службы продолжают работать у обеих поврежденных многоэтажек.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — заявил Воробьев.