Часть Ярославля оказалась обесточена из-за аварии
SHOT: блэкаут произошел в Заволожском районе Ярославля
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Блэкаут произошел в одной из частей Ярославля. Люди остались без света из-за произошедшей на сетях аварии, сообщает SHOT.
Электричества нет у жителей Заволжского района Ярославля. С отключением света столкнулись сотни горожан — им приходится использовать свечи.
Власти пообещали восстановить свет до 11 декабря 04:00. Однако электричество будут подавать поэтапно.
Вчера в Ярославле тоже был частичный блэкаут. Света не было в домах на проспекте Толбухина и улице Володарского.
Ранее в некоторых населенных пунктах Приморского края произошел блэкаут.