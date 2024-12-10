Часть Ярославля оказалась обесточена из-за аварии

сегодня в 18:20

Блэкаут произошел в одной из частей Ярославля. Люди остались без света из-за произошедшей на сетях аварии, сообщает SHOT .

Электричества нет у жителей Заволжского района Ярославля. С отключением света столкнулись сотни горожан — им приходится использовать свечи.

Власти пообещали восстановить свет до 11 декабря 04:00. Однако электричество будут подавать поэтапно.

Вчера в Ярославле тоже был частичный блэкаут. Света не было в домах на проспекте Толбухина и улице Володарского.

Ранее в некоторых населенных пунктах Приморского края произошел блэкаут.