NYT: поджегший участницу Олимпиады-2024 Чептегей африканец умер в больнице

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В кенийском госпитале умер Диксон Ндиема. Он облил бензином и поджег свою возлюбленную Ребекку Чептегей, бегунью из Уганды, которая участвовала в Олимпийских играх в Париже, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на материал New York Times.

Во время возгорания девушка получила 75% ожогов тела. Она скончалась в госпитале 5 сентября.

Диксон Ндиема тоже получил ожоги 30% тела во время возгорания. Его отвезли в больницу. Поначалу доктора говорили, что с каждым днем мужчине становится лучше, однако он внезапно скончался.

Ндиема поджег Чептегей из-за ссоры. Они не смогли поделить земельный участок.

После выздоровления сотрудники правоохранительных органов планировали выдвинуть обвинения Ндиеме в убийстве своей девушки.

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