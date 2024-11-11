Российские войска освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

За минувшие сутки ВС РФ также нанесли удар по цеху производства компонентов и месту проведения испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Кроме того, российская противовоздушная оборона (ПВО) за сутки сбила 39 дронов ВСУ и четыре авиабомбы Hammer.

В зоне ответственности группировки войск «Днепр» ВС РФ украинские силы потеряли до 65 военных за сутки, группа «Юг» уничтожила до 540 бойцов ВСУ, «Север» — до 95 бойцов, «Запад» — до 530 бойцов, «Восток» — до 145 бойцов.

10 ноября армия России освободила село Волченка в Покровском районе ДНР.

