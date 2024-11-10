Очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике освободили от украинской армии. В этот раз это село Волченка Покровского района, сообщает «Царьград» со ссылкой на Минобороны РФ.

Положительные изменения есть и в Купянском районе Харьковской области. ВС РФ взяли под огневой контроль населенный пункт Петропавловка.

Западные СМИ отмечают, что российская армия активно наступает по всей линии фронта, при этом солдаты взяли более быстрый темп, чем весной 2022 года. На данный момент формируется окружение Курахово, продолжаются бои за Часов Яр, началось продвижение на лиманском направлении.

Только за прошедшую неделю российские войска взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донбассе. Большинство из освобожденных территорий находится в ДНР.