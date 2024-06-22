«Ночь была напряженной»: ВС Польши подняли истребители из-за действий РФ на Украине
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Вооруженные силы Польши минувшей ночью поднимали в небо истребители. По данным ведомства, это связано с ударами РФ по объектам в Украине, сообщает радио Sputnik.
По данным оперативного командования ВС страны, ночью в юго-восточной части страны наблюдали повышенный уровень шума, связанный с началом полетов польской и союзной авиации в воздушном пространстве.
Польское командование уточнило, что необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны запустили сразу, ситуация была на контроле.
Через несколько часов на странице оперативного командования Польши разместили сведения о возвращении самолетов на авиабазы. По их словам, ночь стала «очень напряженной для всей противовоздушной обороны Польши».