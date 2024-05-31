Несколько взрывов прогремели в Киеве утром

Утром в пятницу в столице Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщает «Царьград» .

Об этом написало украинское издание «Зеркало недели».

В Киеве и еще 16 областях страны было объявлено предупреждение об угрозе с воздуха, работают сирены.

Ранее член наблюдательного совета энергетической нацкомпании «Укрэнерго» Юрий Бойко рассказал, что страна не сможет восстановить все поврежденные объекты энергетики до предстоящей зимы. Сейчас число поврежденных и разрушенных объектов больше, чем возможности Украины по их восстановлению.