Несколько взрывов прогремели в Киеве утром
Утром в пятницу в столице Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщает «Царьград».
Об этом написало украинское издание «Зеркало недели».
В Киеве и еще 16 областях страны было объявлено предупреждение об угрозе с воздуха, работают сирены.
Ранее член наблюдательного совета энергетической нацкомпании «Укрэнерго» Юрий Бойко рассказал, что страна не сможет восстановить все поврежденные объекты энергетики до предстоящей зимы. Сейчас число поврежденных и разрушенных объектов больше, чем возможности Украины по их восстановлению.