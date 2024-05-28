Украина оценила шансы восстановить энергообъекты до предстоящей зимы

Член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что Киев не сможет восстановить все поврежденные объекты энергетики до зимы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Бойко, год назад не было настолько масштабных разрушений объектов энергетики. Количество разрушенных энергообъектов гораздо больше, чем возможности их восстановить.

«Впереди огромные объемы работы. А мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось. Именно поэтому летом не удастся обойтись без ограничений», — заявил он.

Директор энергетически программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко считает, что дефицит электричества будет только расти. Это связано в том числе с жарой и использованием кондиционеров.

Ранее Украина перешла на почасовое отключение подачи электроэнергии. Ограничительные меры, предварительно, продлятся еще несколько месяцев.