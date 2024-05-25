Несколько взрывов прогремели в Харькове
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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе в течение дня прогремело несколько взрывов. В Харьковской области работает воздушная тревога.
«Взрывы в городе. Будьте осторожны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время уточняется информация о разрушениях в результате взрывов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о сильном взрыве в городе Чернигов на севере страны. Взрывом оказался ракетный удар, который нанесен по черниговскому аэродрому «Певцы».