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Несколько взрывов прогремели в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе в течение дня прогремело несколько взрывов. В Харьковской области работает воздушная тревога.

«Взрывы в городе. Будьте осторожны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время уточняется информация о разрушениях в результате взрывов.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее украинские СМИ сообщали о сильном взрыве в городе Чернигов на севере страны. Взрывом оказался ракетный удар, который нанесен по черниговскому аэродрому «Певцы».