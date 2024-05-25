На Украине заявили о сильном взрыве в Чернигове

Сильный взрыв прогремел в городе Чернигов на севере Украины, сообщает NEWS.ru со ссылкой на «Общественное. Новости». По данным украинского издания, в Черниговской области также срабатывали сирены воздушной тревоги.

Между тем Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)» с аудиторией более 150 000 пользователей утверждает, что взрывом оказался ракетный удар, который нанесен по черниговскому аэродрому «Певцы».

Заявлено, что во время атаки украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) могли не сработать.

По данным ресурса, на черниговских «Певцах» базируется армейская авиация.

Канал также заявил, что после взрыва на аэродроме вспыхнул пожар, а в результате атаки есть «поврежденные и уничтоженные борта».