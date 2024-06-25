Нелегалы приставали к 9-летней девочке в Щелкове. Их ждет выдворение из РФ

В Подмосковье намерены выдворить из страны 6 нелегалов, пристававших к девочке

В поселке Фряново городского округа Шелково полиция разбирается в обстоятельствах правонарушения, совершенного на улице Молодежная группой из 6 граждан одной из стран Средней Азии, решается вопрос об их выдворении из РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В Telegram-канале «Мигранты — все как есть» появилось сообщение, что выходцы из страны Средней Азии предлагали 9-летней девочке, которая проходила мимо, познакомиться. Школьника рассказала обо всем взрослым, после чего в отдел полиции по поселку Фряново МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление о нарушении общественного порядка.

В ходе организованной проверки выяснилось, что шестеро мигрантов находятся и работают в России незаконно. В отношении них составлено 2 административных протокола по статьям о нарушении правил въезда в РФ и об оказании незаконной трудовой деятельности.

Полиция выясняет, как нелегалы оказались в Подмосковье и кому оказывали трудовые услуги. Также решается вопрос об их административном выдворении за пределы страны.

Ранее сообщалось, что из Московской области после соответствующих проверок намерены выдворить 1,5 тысячи нелегалов. Первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2024» в регионе состоялся с 3 по 9 июня.