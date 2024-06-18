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Более 1,5 тыс. нелегалов выдворят из РФ в результате рейда в Подмосковье

Судебными органами вынесено более 1,5 тыс. решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

С 3 по 9 июня в Подмосковье был проведен первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2024» с целью противодействия незаконной миграции и выявления административных правонарушений и преступлений в этой сфере.

За незаконное осуществление трудовой деятельности составлено более 800 административных протоколов. В отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности составлено более 500 административных протоколов.

В результате рейда пресечено 5348 административных правонарушений в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в РФ составлено более 3200 административных протоколов.

Общая сумма наложенных административных штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 млн рублей. Взыскания произвелись на сумму более 13 млн рублей.

Возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции, 23 уголовных дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. По иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами, было возбуждено 19 уголовных дел.

Также было вынесено более 1500 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ.