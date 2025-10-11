Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину

В рамках расследования дела о подготовке покушения на главного редактора «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян часть обвиняемых признала свою причастность к хулиганским действиям. Об этом сообщил один из участников судебного процесса, пишет РИА Новости .

«Некоторые обвиняемые признали вину частично — в хулиганстве. В участии в террористическом сообществе и по другим статьям — не признали», — сказал собеседник агентства.

Ряду фигурантов инкриминируются статьи, связанные с публичными призывами к экстремизму (ст. 280, ч. 2) и возбуждением ненависти или вражды (ст. 282, ч. 2). В зависимости от степени участия некоторым из них также предъявлены обвинения по статьям об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5, ч. 2), хулиганстве (ст. 213, ч. 2) и разбое (ст. 162).

Летом 2023 года ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом заявили о предотвращении готовившегося украинскими спецслужбами покушения на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», осуществлявшие сбор информации о местах работы и проживания Симоньян и Собчак. В ходе задержания у них были обнаружены автомат Калашникова с боеприпасами, дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Задержанные подтвердили, что планировали убийства по заказу СБУ за денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое. Семь человек были взяты под стражу. Помимо подготовки к покушениям, им также вменяются нападения на иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что в деле о покушении на Симоньян появилась статья, которой не было в начале расследования. Речь идет об ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

