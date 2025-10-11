В расследовании о покушении на главу RT Симоньян появилась статья о ненависти

В уголовном деле обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды (часть 2 статьи 282 УК РФ). Некоторым фигурантам предъявили обвинения по ней, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные в распоряжение материалы дела.

Ряд задержанных обвинили по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России. Они, предположительно, публично призывали к осуществлению экстремистской деятельности.

Других фигурантов, в зависимости от роли, обвиняют по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России («Участие в деятельности террористической организации»), статье 162 УК («Разбой») и части 2 статьи 213 УК («Хулиганство»).

Летом 2023 года пресс-служба ФСБ рассказала о предотвращении вместе с полицией и СК РФ подготовки украинскими спецслужбами убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской организации. Они следили за адресами работы и проживания журналисток.

У мужчин произвели изъятие стрелкового оружия, патронов и других предметов. Задержанные рассказали, что готовили покушения по заданию СБУ. Им планировали заплатить по полтора млн рублей за каждое убийство. Были задержаны семь человек.

