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Неизвестный разгромил церковную лавку у храма Христа Спасителя в Москве

Неизвестный злоумышленник разгромил церковную лавку, находящуюся на территории храма Христа Спасителя в центре столицы, сообщает Baza .

Предварительно, полицейские уже задержали 37-летнего подозреваемого. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Храм Христа Спасителя находится по адресу: ул. Волхонка, 15. Это самый большой собор РПЦ, вмещающий до 10 тыс. человек.

Ранее дети мигрантов закидали камнями девочку и мальчика в храме в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело.