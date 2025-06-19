Неизвестные угрожают разрезать по частям студентку из Нижегородской области

В Нижегородской области пропала 21-летняя студентка, а ее родителям неизвестные присылают сообщения, в которых грозятся разрезать девушку по частям, сообщает Baza .

21-летняя Варвара из города Кстово исчезла 9 июня. Она сказала мужу, что пойдет в университет, после чего ее никто не видел. В тот же день родителям студентки начали приходить странные сообщения.

В них неизвестные заявили, что похитили девушку. Они начали угрожать, что отправят студентку в сексуальное рабство или разрежут ее по частям, если родители не заплатят им выкуп. Также они переслали странное видео, в котором заплаканная Варвара просит пересилить похитителям деньги.

Предполагается, что девушка могла стать жертвой мошенников. За несколько дней до исчезновения она заняла у знакомых более 100 тыс. рублей. По словам отца Варвары, дочь могла наткнуться на злоумышленников, пока оформляла повышенную стипендию «через деканат».

По одной из версий, после своего «похищения» девушка уехала в Москву, где сейчас и скрывается от родных.

Ранее в Нижнем Новгороде поймали курьера, обманувшего пенсионеров на 5 млн рублей. Злоумышленники разводили граждан, представляясь юристами и доверенными лицами, а затем посылали к ним курьера.