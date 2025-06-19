В Нижнем Новгороде поймали курьера, обманувшего пенсионеров на 5 млн рублей

Жертвами мошенников стали 11 пенсионеров в 5 районах Нижнего Новгорода, они передали свои деньги курьеру. В итоге злоумышленника задержала полиция, сумма ущерба превысила 5 млн рублей, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Предварительно, злоумышленники разводили пенсионеров по классической схеме, представляясь юристами и доверенными лицами. В итоге они обманули 11 человек на общую сумму более 5 млн рублей. Сбережения пенсионеров собирал курьер, которого выследили и задержали полицейские.

Им оказался 21-летний безработный парень, который сначала сам стал жертвой аферистов и перевел им на «безопасный» счет 300 тыс. рублей. Затем они предложили молодому человеку работать курьером, и он согласился.

В итоге в период с 23 по 29 мая полиция получила несколько сигналов об обмане людей. Пенсионеры сообщали, что стали жертвами мошенников. Сначала им звонили, представляясь сотрудниками телефонной компании. Звонившие предлагали хороший тариф и просили номер СНИЛС.

Потом звонил другой человек, который называл себя юристом. Он пугал пожилых людей, говоря, что их деньги могут быть связаны с враждебной страной. Чтобы «помочь», мошенник советовал отдать средства для проверки. Пенсионеры отдавали свои сбережения прямо в подъезде неизвестному курьеру. Деньги заворачивали в пакет и говорили кодовое слово. Взамен курьер давал какую-то фальшивую бумагу, названную «декларацией финансовой службы».

По всем заявлениям возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.