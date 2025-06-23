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Неизвестные разорвали вывешенное к 9 Мая знамя Победы в Петербурге

Вандалы разорвали вывешенное к 9 Мая знамя Победы в Санкт-Петербурге. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников, сообщает «Фонтанка.ру» .

Инцидент произошел в Кировском районе Северной столицы. Накануне вечером житель Петербурга сообщил в полицию о разорванном знамени Победы в Великой Отечественной войне, которое украшало многоквартирный дом № 7 на улице Танкиста Хрустицкого. Неизвестные разорвали знамя и бросили его на землю.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее восьмилетний школьник залил Вечный огонь водой в Ярославской области. Ребенок посчитал, что произошел пожар, поэтому бросился тушить огонь.