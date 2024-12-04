Нефть по трубопроводу «Дружба» перестала поступать в Чехию

В среду в Чехии заявили о внезапном прекращении поставок нефти по южной ветви российского трубопровода «Дружба». В частности эту информацию подтвердил министр промышленности и торговли республики Лукаш Влчек, сообщает РИА Новости .

По словам главы Минпромторга Чехии, власти страны уже уведомлены о данной ситуации. Сейчас они «находятся в контакте со всеми заинтересованными в этом деле сторонами».

Отмечается, что, по южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию поставляют 58% «черного золота». Влчек уточнил, что сейчас в стране достаточное количество запасов нефти, а все НПЗ хорошо подготовлены к такой аварийной ситуации.

Также он напомнил о существовании системы госрезервов, запасы из которых также можно будет использовать в крайнем случае.

В воскресенье нефтепровод «Дружба» был поврежден на территории Польши. Произошла утечка нефти. В Польше не стали исключать версию диверсии.