Неадекватный мужчина угрожает людям расправой в Красноярске

В микрорайоне Тихие зори в Красноярске жители жалуются на агрессивного мужчину, сообщает «112» .

По их словам, люди боятся за свои жизнь. Неадекватный мужчина постоянно ходит с ножом или лопатой. Кроме того, в это воскресенье к нему присоединился нетрезвый товарищ. Они вместе кидались на людей.

Все нападения записаны на любительские и городские камеры. Недовольные люди написали заявления в полицию.

Ранее озабоченный красноярский пикапер на самокате давил девушек за отказ в знакомстве. При этом он преследует девушек в парках.