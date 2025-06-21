Озабоченный красноярский пикапер на самокате давит девушек за отказ в знакомстве

В Красноярске пикапер на самокате агрессивно знакомится с девушками. Во время этого он пугает их, обзывает и иногда таранит средством индивидуальной мобильности, сообщает РЕН ТВ .

Молодой человек на самокате маниакально преследует девушек в парке. Если ему отказывают в общении, то он демонстрирует неадекватную реакцию — пытается задавить средством индивидуальной мобильности.

Пикапер на самокате чаще всего преследует девушек на острове Татышев. Он подъезжает к девушкам, тормозит перед ними и делает странные комплименты. После этого предлагает познакомиться.

Как только ему отказывают, мужчина начинает вести себя неадекватно: обзывается на девушек, проклинает их, а затем пытается протаранить.

Неадеквата разыскивают сотрудники полиции.