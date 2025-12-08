Не решили, кто уступит дорогу: таксисты-мигранты подрались в Видном

В Подмосковье прямо посреди дороги произошла драка. Таксисты-мигранты не смогли решить, кто кому должен уступить дорогу, сообщает Telegram-канал «Многонационал».

Два водителя устроили настоящий поединок с борцовскими стойками и техничными ударами. «Ринг» они организовали прямо посреди узкой дороги в Видном.

Драку наблюдали несколько очевидцев. Один из них стоял рядом, но не вмешивался в происходящее, а другой снимал из окна многоэтажного дома.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как таксисты дерутся возле лежачего полицейского. Одному из мужчин все же удалось повалить оппонента на асфальт.

Ранее в Симферополе в Крыму водитель иномарки избил фельдшера скорой помощи и сбежал. Драка произошла на территории Луговской больницы.

