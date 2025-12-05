сегодня в 16:59

Мужчина на иномарке напал на фельдшера в крымском Симферополе и сбежал

В Симферополе в Крыму водитель иномарки избил фельдшера скорой помощи и сбежал. Драка произошла на территории Луговской больницы, сообщает « 112 ».

Фельдшер транспортировал больного в стационар. Въезд машине скорой помощи перекрыл внедорожник.

Врач посигналил мужчине и потребовал подвинуться, чтобы можно было проехать. Однако водитель вышел из иномарки и избил врача, после чего уехал.

На опубликованной записи видно, как водитель внедорожника вышел из машины и подошел к машине скорой помощи. Затем он нанес фельдшеру несколько ударов в голову.

Врач попытался ответить, но его ударили еще раз. После этого фельдшер упал.

Обмен ударами продолжился. Мужчин разняли. После драки водитель иномарки сел за руль и уехал.

Пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю сообщила, что по факту публикаций информации о конфликте в соцсетях началась проверка. Силовики выясняют личность водителя внедорожника.

