Не поделили заказ: мигранта пырнули ножом в пах в массовой драке в столичном ЖК

Baza: мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в ЖК «Царицыно-2» в Москве

Один из строителей получил удар ножом в паховую область во время массовой драки мигрантов в жилом комплексе «Царицыно-2» на юге столицы, сообщает Baza .

Конфликт произошел 10 июня у домов на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное. По словам местных жителей, мигранты ходят по квартирам и предлагают свои услуги по ремонту, а в завершении строительства многоэтажки совсем не заинтересованы.

Предварительно, строители не поделили заказ, что и стало причиной массовой драки. Сначала рабочие бегали по двору, а затем зашли в подъезд, где и произошла поножовщина. После конфликта в подъезде остались лужи крови.

В результате происшествия ножевые ранения получили двое мужчин. Гражданина Таджикистана госпитализировали с ранением в паховой области, а второго пострадавшего — с открытой раной бедра.

Подозреваемый 31-летний таджик пытался оперативно покинуть страну, однако правоохранительные органы задержали мужчину в столичном аэропорту Домодедово.

Ранее таджики устроили массовую драку с поножовщиной в подмосковном Чехове. В результате конфликта двое человек скончались, еще 8 пострадали.