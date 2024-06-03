Таджики устроили массовую драку с поножовщиной в подмосковном Чехове

В городском округе Чехов перед судом предстанут четверо граждан Таджикистана, обвиняемые в хулиганстве, совершенном группой лиц, а также покушении на убийство соотечественника, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Как уточняется, завершено расследование уголовного дела в отношении четырех граждан Республики Таджикистан. В зависимости от степени участия каждого они обвиняются в покушении на убийство и хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Уголовные дела в отношении еще двоих участников, обвиняемых в убийстве двух человек и покушении на убийство (п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), выделены в отдельное производство, поскольку они находятся в межгосударственном розыске.

29 июля 2023 года в одном из заведений города Чехова между двумя группами граждан Республики Таджикистан произошел конфликт. В дальнейшем, 31 июля 2023 года передвигаясь на автомобилях по участку дороги по улице Земская одна группа мигрантов подрезала других, после чего между ними завязалась драка. В процессе один из обвиняемых нанес двум потерпевшим ножевые ранения от которых мужчины скончались на месте, двое других обвиняемых нанесли ножевые ранения еще другому потерпевшему, однако он остался жив. В результате конфликта пострадало восемь человек.

В ходе расследования установлено, что все участники инцидента незаконно прибывали на территории РФ. Материалы проверки по данному факту выделены для проведения процессуальной проверки и дачи оценки действий должностных лиц.