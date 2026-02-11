Не поделили эскалатор: москвич устроил драку на станции метро «Пушкинская»

Мужчина набросился на оппонента после ссоры на станции метро «Пушкинская»

Москвич устроил драку на станции метро «Пушкинская». Он нанес несколько ударов по голове оппоненту, но вскоре был задержан полицией, сообщается в канале МВД РФ в MAX .

Словесная перепалка между мужчинами началась после того, как они не смогли поделить эскалатор. Зачинщик драки спустился вниз первым, аккуратно повесил светлую куртку на парапет, а затем накинулся на оппонента.

Позже из больницы в дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступило сообщение о побоях. У пострадавшего диагностировали перелом скуловой кости, ссадины и ушибы головы.

Полицейские оперативно установили личность нападавшего, которым оказался 45-летний житель столицы. Спустя сутки его задержали на той же станции. По словам мужчины, причина конфликта в нежелании пропустить его вперед перед входом на эскалатор.

Зачинщику драки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении его возбудили уголовное дело по статье о побоях.

Ранее в Санкт-Петербурге 44-летний мужчина устроил жестокую драку в баре. В пьяном состоянии он принял другого посетителя за своего знакомого и попытался его обнять. Получив отпор, он вступил в конфликт: облил незнакомца, угрожал убийством, а затем разбил стакан о лицо оппонента.

