Не осталось ничего: появились кадры с последствиями взрыва на заводе под Рязанью

На видео, предположительно, запечатлены последствия взрыва. Пострадавший пороховой цех полностью разрушен — стоят только бетонные опоры, все остальные части здания разбросаны рядом. От самого помещения, где произошел взрыв, ничего не осталось.

Над местом происшествия все еще клубится черный дым, хотя языков пламени не видно. Судя по кадрам, предприятию причинен колоссальный ущерб.

Взрыв произошел в пороховом цеху предприятия утром 15 августа. Пострадали более 100 человек, еще пять сотрудников — погибли.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Взрыв мог произойти из-за детонации боеприпаса.