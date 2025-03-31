Не очень благоприятные прогнозы: у Паши Техника поражено почти 100% легких

У российского рэпера и продюсера Паши Техника поражено почти 100% легких. Его состояние приближается к крайней степени тяжести, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Врачи делают «не очень благоприятные прогнозы». Медики подозревают, что на бактериальной почве у артиста возникла пневмония, но не могут определить ее точную этиологию.

Технику искусственно повышают давление, он подключен к ИВЛ и ЭКМО. Более того, у рэпера диагностировали септический шок и полиорганную недостаточность. Бывшая супруга продюсера Ева Карицкая считает, что осложнения могли возникнуть из-за неправильного лечения.

Ранее менеджер Техника заявил, что лучшие врачи готовы вылететь в Таиланд, чтобы спасти жизнь исполнителя. Его друзья надеются, что тот быстро восстановится.

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