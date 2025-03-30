Лучшие врачи готовы вылететь в Таиланд для спасения Паши Техника

Менеджер российского рэпера и продюсера Паши Техника заявил, что лучшие врачи готовы вылететь в Таиланд, чтобы спасти жизнь исполнителя. Его друзья надеются, что он быстро восстановится, сообщает SHOT .

По словам менеджера, «лучшие спецы» из частных клиник выразили готовность лететь на Пхукет, чтобы бороться за жизнь рэпера. При этом имена докторов, которые согласны отчаянно сражаться за здоровье артиста, он называть отказался.

Более того, команда Техника не намерена отменять концерты, хотя площадки уже возвращают средства. Первым отменили выступление в Новосибирске, которое было запланировано на 4 апреля.

У Техника диагностировали инфекцию, которая поразила часть легких рэпера. Сейчас он подключен к аппарату ЭКМО. У исполнителя также проблемы с работой почек.

Бывшая жена артиста Ева Карицкая рассказала, что Техник находится в стабильно тяжелом состоянии. Также она опровергала появившуюся в СМИ информацию о смерти рэп-исполнителя.

Подробнее о личности Паши Техника читайте в статье РИАМО.