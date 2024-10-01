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Не менее 12 человек погибли в результате удара Израиля по лагерю беженцев в Газе

В результате удара армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа погибли не менее 12 человек, несколько пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Удар пришелся на два дома в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа.

«По меньшей мере 12 человек погибли и еще несколько пострадали», — говорится в сообщении.

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