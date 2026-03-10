Не хватило доказательств: новые подробности в деле покончившей с собой Галицкой
Дело на покончившую с собой экс-жену миллиардера возбудили без доказательств
Уголовное дело в отношении бывшей супруги миллиардера Алии Галицкой возбудили при отсутствии достаточных данных и доказательств, которые бы указывали на признаки преступления, сообщает РЕН ТВ.
К такому выводу пришли специалисты прокуратуры, занимающиеся делом.
Галицкую арестовали по обвинению в вымогательстве у бывшего супруга 150 млн рублей. В изоляторе временного содержания Истры она совершила суицид.
Истринская горпрокуратура указала еще на наличие между сторонами гражданско-правового спора. Затем следствие прекратило уголовное дело из-за отсутствия в действиях Галицкой состава преступления.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.