Не хватило доказательств: новые подробности в деле покончившей с собой Галицкой

сегодня в 17:12

Дело на покончившую с собой экс-жену миллиардера возбудили без доказательств

Уголовное дело в отношении бывшей супруги миллиардера Алии Галицкой возбудили при отсутствии достаточных данных и доказательств, которые бы указывали на признаки преступления, сообщает РЕН ТВ .

К такому выводу пришли специалисты прокуратуры, занимающиеся делом.

Галицкую арестовали по обвинению в вымогательстве у бывшего супруга 150 млн рублей. В изоляторе временного содержания Истры она совершила суицид.

Истринская горпрокуратура указала еще на наличие между сторонами гражданско-правового спора. Затем следствие прекратило уголовное дело из-за отсутствия в действиях Галицкой состава преступления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.