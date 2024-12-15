Названы достопримечательности Крыма, которые пострадают из-за крушения танкеров
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Из-за чрезмерно сильного ветра рядом с побережьем Крыма, где терпели крушение два танкера, может вырасти зона распространения разлива нефти. Есть риск, что загрязнится не только Черное море, но и пляжи, заповедные зоны, находящиеся рядом, рассказал ТАСС доцент кафедры «Геоэкология» Крымского федерального университета Александр Лучак.
Сильный ветер дует с запада на восток. Из-за этого есть вероятность, что разлитая нефть начнет прибиваться к суше. Большая часть топлива может оказаться на южном берегу Керченского полуострова. Это приведет к ряду проблем, отметил эколог.
«Появится нефтяная пленка на пляжах, и экосистеме будет нанесен определенный урон», — считает Лучак.
Также могут пострадать природные территории, которые находятся под охраной. В частности, речь идет о Опукском заповеднике и ландшафтно-рекреационном парке «Мыс Такиль».
Ранее сообщалось, что два танкера «Волгонефти» терпят бедствие в Керченском проливе. Волны пополам разорвали судна, и они начали тонуть.