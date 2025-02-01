Названо точное число погибших в авиакатастрофе в Филадельфии

Мэр Филадельфии: в авиакатастрофе погибли семь человек

Во время крушения медицинского самолета в Филадельфии погибли семь человек, в том числе один человек вне самолета, об этом сообщила мэр города Шерелл Паркер, пишет РИА Новости .

«На борту разбившегося самолета было шесть душ. <…> Мы скорбим об их утрате. Мы также можем подтвердить, что как минимум еще один человек погиб в результате этой трагедии. Это было лицо, находившееся в машине», — заявила Паркер.

По словам мэра Филадельфии, количество травмированных, по данным на 1 февраля, составляет 19 человек. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

Паркер отметила, что число как пострадавших, так и погибших еще может увеличиться. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что небольшой медицинский самолет в Филадельфии мог упасть из-за баллонов с кислородом на борту. Такое заявление сделал корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли.